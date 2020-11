Trucker (62) uit Lichtenvoorde raakt in Duitsland bekneld door eigen aanhanger en komt om het leven

LICHTENVOORDE/ ORTENBERG - Een 62-jarige vrachtwagenchauffeur uit Lichtenvoorde is vorige week in Duitsland bekneld geraakt door zijn eigen aanhanger en daarbij omgekomen.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in de buurt van het Duitse Ortenberg (deelstaat Hessen), ten noordoosten van Frankfurt am Main.



De man raakte bekneld toen hij de aanhanger van zijn truck met een afstandsbediening loskoppelde, volgens een woordvoerder van de politie in Mittelhessen in Friedberg. Daarbij is de man omgekomen.

Passant vond truckchauffeur

Uit lokale berichtgeving is op te maken dat een getuige rond vijf uur ’s ochtends een vrachtwagen met de lichten aan en met lopende motor, geparkeerd zag staan. De getuige had poolshoogte genomen en het levenloze lichaam van de Lichtenvoordenaar aangetroffen. Diverse hulptroepen kwam nog te plaatse, maar dat mocht niet meer baten.



De Duitse Kriminal Polizei doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het dodelijke ongeluk. ,,Dat gebeurt altijd bij een bedrijfsongeval’’, zegt de Duitse politiewoordvoerder. ,,Dit om te onderzoeken of bepaalde zaken niet hebben gefunctioneerd. Duidelijk is dat de vrachtwagenchauffeur door een ongeluk om het leven is gekomen.”

‘Verdriet onder collega's’

De truckchauffeur werkte sinds zes jaar voor Van der Vlist in Rijssen, een vervoerder van zwaar transport. ,,Het verdriet onder de collega's is enorm", zegt Wiger de Boer, woordvoerder van Van der Vlist. ,,Onze gedachten en zorg gaat uit naar de nabestaanden.”



De Boer zegt niet in te kunnen gaan op wat er precies is gebeurd en ook niet welk zwaar transport werd vervoerd: ,,We wachten de resultaten van het onderzoek van de Duitse politie af.”

