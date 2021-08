Twee gewonden bij steekpartij in Lichtenvoorde

Kermis Lichten­voor­de dit jaar op afgesloten terrein, horeca organi­seert eigen feest bij Hamaland­hal

25 augustus LICHTENVOORDE - Niet het centrum, maar het Swite-terrein is dit jaar de plek waar de Lichtenvoordse kermis gehouden wordt. De gemeente laat weten alles in het werk gesteld te hebben de kermis door te kunnen laten gaan. In het centrum met horeca is echter geen optie.