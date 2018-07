Twee keer zoveel Duitse vakantiegangers naar Achterhoek

Met name de bungalowparken en hotels doen het uitstekend. De hotels hebben het aantal overnachtingen in vier jaar tijd met bijna 25 procent zien groeien: van 390.000 naar 484.000. De bungalowparken zagen een groei van 853.000 naar ruim een miljoen overnachtingen.



Minder succesvol zijn de campings in de Achterhoek. De grote, reguliere campings draaien redelijk stabiel met zo'n 920.000 overnachtingen. De minicampings hebben het aantal overnachtingen zelfs zien dalen: van 250.000 in 2013 naar 217.000 in 2017. Er is volgens Achterhoek Toerisme een groeiende vraag naar luxe en comfort.



Ook het dagtoerisme naar de Achterhoek zit in de lift. De stichting heeft uitgedokterd dat het aantal daggasten inmiddels gegroeid is van 5.139.600 in 2013 naar 5.844.300. Met name het museumbezoek is fors gegroeid. De komst van Museum MORE in Ruurlo en Gorssel heeft daar voor een belangrijk deel aan bijgedragen.