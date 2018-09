Twee mannen opgepakt voor vermissing meisje (14) uit Harreveld

Vermiste 14-jarige uit instelling Harreveld gevonden in Den Haag

7 september HARREVELD - Het meisje van 14 jaar dat sinds gisteren vermist werd uit een instelling in Harreveld in de Achterhoek, is terecht. De tiener werd gevonden in Den Haag, berichtte de politie in de Hofstad donderdagavond kort na 23.00 uur.