Van Orgel Joke tot het prachtige weer: dit waren de vijf hoogtepunten van de Zwarte Cross

Doorwerken voor EHBO’ers op Zwarte Cross: 4.000 behandelin­gen in een weekend, vooral veel blaren

Het is stoffig, dat geeft problemen met ogen, lenzen en longen. Heet is het ook, dus er raken mensen oververhit. En heel veel blaren, maar dat is vaste prik op de Zwarte Cross. Jan Veldhuis van het Rode Kruis coördineert op het festival, dat duidelijk geen braderie of dance-event is.

19:09