Vaten met vermoedelijk duizenden liters drugsafval in Vragender gedumpt: ‘Er hing een zoete chemische geur omheen’

In het buitengebied van Vragender in de Achterhoek zijn twee containers met mogelijk drugsafval gevonden. De vaten zijn door de gemeente Oost Gelre opgeruimd. Daar hangt een flink prijskaartje aan: vermoedelijk kost dat tienduizenden euro’s.

Het drugsafval stond op de Maneschijnweg, een zandweg tussen Vragender en Corle. Afgaande op de geur rond de vaten, gaat het volgens de gemeente om afval dat is vrijgekomen bij de productie van synthetische drugs zoals bijvoorbeeld xtc-pillen, crystal meth of amfetamine (speed).



De lucht die vrijkomt bij de productie van xtc wordt omschreven als zoet en chemisch. Een vergelijkbare geur hing rond de vaten in Vragender, aldus de gemeente. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om drugsafval gaat.

Aangevoerd met bestelwagen of vrachtwagen

De vaten met het vermoedelijke afval zijn zogeheten IBC-containers en zitten beiden nagenoeg vol. ,,In ieder vat past 1.000 liter, dus het gaat om een grote hoeveelheid”, zegt een woordvoerder van de gemeente weten.



Volgens de gemeente zijn de vaten dusdanig groot en zwaar, dat ze met een vrachtwagen of bestelwagen naar Vragender gereden zijn. ‘In de wagen worden de vaten voorzien van een spanband. Het uiteinde van de spanband wordt dan aan een boom bevestigd. Daarna rijdt de wagen weg en valt het vat eruit’, schrijft de gemeente in haar persbericht.

Getuigen gezocht

Van de daders ontbreekt ieder spoor. Daarom vraagt de gemeente getuigen zich te melden. ‘Het kan natuurlijk zijn dat iemand de afgelopen dagen op de Maneschijnweg heeft gereden en iets heeft gezien. Of misschien heeft iemand hier gereden met een dashcam’, schrijft de gemeente.



Mensen met zulke beelden wordt gevraagd die te delen met de politie.

Weet jij meer over dit nieuws? Tip ons.

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre ziet de dumping als onderdeel van een groter probleem. ,,We hadden nu al even niet gehoord van zo’n drugsdump. Maar al horen we even niets, het is er nog altijd, blijkt nu wel weer.”

Kosten

De kosten voor het opruimen van het afval worden in eerste instantie door de gemeente betaald. Uiteindelijk wordt een deel van die kosten door de provincie Gelderland vergoed. ‘Uiteindelijk betalen we met z’n allen deze rekening. Daarmee is het van groot belang voor iedereen dat we de productie van drugs en het dumpen van het afval tegengaan’, schrijft de gemeente.



Het gevonden afval in Vragender is maandag maandag ontdekt door een gemeentelijke handhaver. ,,Per toeval, want hij was daar om werkzaamheden te controleren”, zegt de woordvoerder. Het vermoeden is dat het afval in de nacht van zondag op maandag is gedumpt.

Ook vat gevonden in Winterswijk

Opvallend is dat in Winterswijk maandag eveneens een vat met vermoedelijk drugsafval is gevonden. Dat laat wijkagent Willem Saris weten. Daar ging het om een vat met 200 liter aan chemisch afval. Ook hier wordt verder onderzoek gedaan naar de herkomst.

Volledig scherm Het gevonden vat in Winterswijk. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.