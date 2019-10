Zieuwentse student spil in Australi­sche solarrace

15 oktober ADELAIDE/ZIEUWENT - De World Solar Challange Race in Australië heeft dit jaar een Achterhoekse inbreng. Emie Klein Holkenborg (22) uit Zieuwent maakt deel uit van het raceteam van de TU in Delft met hun NunaX. Het team staat op dit moment tweede in het algemeen klassement. Er doen 27 teams mee uit de hele wereld.