Verdachte autokrakers met hoogwerker van dak gehaald in Groenlo

Diny uit Zieuwent kan dit jaar niet naar de jammarkt, dus verkoopt ze haar potjes thuis

11 augustus ZIEUWENT/NEEDE - Diny Wintermans (78) uit Zieuwent werkte jarenlang in Japan, in themapark Huis ten Bosch. Ze schildert ook in Zieuwent wat af, maar haar voorraad beschilderde jampotdekseltjes is dit jaar niet te gebruiken door het uitvallen van de Nationale Jammarkt in Neede.