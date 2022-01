Vergeten oorlogsheldin uit Groenlo verzette zich tegen massamoord op geesteszieken: ‘Johanna redde levens’

Analyse Wordt de Achterhoek het nieuwe Groningen? De voorteke­nen zijn weinig hoopvol

Het is 4 november als in Den Haag een motie wordt aangenomen om de mogelijkheden van de Noordtak door de Achterhoek te onderzoeken. Met 148 stemmen voor en 1 stem tegen. Maar er is niemand in Den Haag die dan denkt: laten we een berichtje sturen naar de Achterhoek met de mededeling: ‘Jongens, die Noordtak van de Betuweroute, die gaat door. En waarschijnlijk dwars door jullie regio’.

22 januari