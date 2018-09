Vermiste 14-jarige uit instelling Harreveld gevonden in Den Haag

Update Grote zorgen om vermist meisje (14) uit zorginstel­ling Harreveld

6 september HARREVELD - De 14-jarige Amelia Warcholek uit Den Haag, die recent in jeugdzorgkliniek De Horizon in Harreveld woonde is vermist. Sinds 26 augustus is ze spoorloos. De ouders van het meisje vrezen dat zij in verkeerde handen is gevallen. Ook vinden zij dat de politie onvoldoende doet om Amelia te vinden.