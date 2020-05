Verwaarloosde paarden éindelijk ondergebracht, maar Gerrit zoekt verder: ‘Ik kan ze nu geen aandacht geven’

HARREVELD - Gerrit Simmelink van Stichting Paardenopvang Achterhoek in Harreveld is opgelucht, want zijn paarden hebben eindelijk een nieuwe plek. Of eigenlijk vier nieuwe plekken. Simmelink moet namelijk weg uit Harreveld met zijn opvang voor mishandelde en verwaarloosde paarden.

Simmelink zet zich daar al 15 jaar in voor paarden die het niet goed getroffen hebben. ,,We zochten eigenlijk één nieuwe locatie waar we met alle paarden terecht konden. Maar die hebben we nog niet gevonden. Wel heb ik nu in drie dorpen vier verschillende plekken gevonden”, zegt de paardenman.

,,In Vragender heb ik 1 hectare grond met stallen gehuurd, In Lichtenvoorde kunnen ze tijdelijk bij iemand terecht en in Terborg heb ik twee weitjes kunnen huren. Voor de paarden is dat zonder stal of schuilplek verre van ideaal. Maar voor nu is het een oplossing.”

Veel aandacht nodig

Nu zijn de dieren dus verdeeld over vier locaties. ,,Dat betekent dat ik van hot naar her rijd en er een dagtaak aan heb om de dieren te verzorgen”, zegt Simmelink. ,,Ik kan met het reizen erbij niet veel meer doen. Maar juist deze kwetsbare dieren hebben veel aandacht nodig. Die kan ik nu eigenlijk niet geven. En dat is jammer. Die paarden hebben van alles meegemaakt.”

Dus blijft het zoeken naar een locatie waar Simmelink alle dieren weer bij elkaar heeft en zijn werk met de paardenopvang kan voortzetten. ,,Ik hoop nog steeds dat iemand zich meldt met een goede locatie waar alle dieren weer samen kunnen zijn. Dat zou ideaal zijn. Ik hoop dat iemand contact opneemt.”