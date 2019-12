Vijf jongeren in auto ongedeerd bij botsing tegen boom

Vermoedelijk was de bestuurder de macht over het stuur verloren en is zo het ongeval ontstaan. Er kwamen twee ambulances ter plaatse, waarin de vijf jongeren zijn nagekeken. Niemand hoefde te worden behandeld in het ziekenhuis.



De auto raakte zwaar beschadigd bij de botsing tegen de boom en is weggesleept. Waarschijnlijk is het voertuig total loss geraakt.