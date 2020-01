Vogelfanaat Jorieke heeft eindelijk papegaai Mimi terug: 'Ik was 21 uur per dag aan het zoeken’

,,Ik ben zó gelukkig. Mimi is m’n alles”, zegt ze vol blijdschap.



De afgelopen dagen waren voor de Groenlose naar eigen zeggen een hel. Ze was in paniek. Één vraag spookte continu door haar hoofd: krijg ik Mimi nog terug?



,,Ik was alleen maar bezig met haar. Ik sliep zo’n drie uur per nacht. De andere 21 uur was ik bezig met Mimi. Ik was constant bezig met zoeken.”



De 18-jarige papegaai was dinsdag plots weggevlogen.