Volleybalclub Longa’59 sluit twee coronajaren af met prijs: titel voor vrijwilligers in Lichtenvoorde

Het kon bijna twee jaar lang helemaal niet, volleyballen in de zaal. Maar daardoor lieten de vrijwilligers van Longa’59 zich niet tegenhouden. Zij pakten juist de handschoen op en keken naar wat wél kon. ,,Met een groep vrijwilligers is geregeld dat we als binnensportvereniging buiten bleven sporten. Een aantal teams deed volleybalgerelateerde oefeningen, en vooral de jeugd deed bootcamp”, zegt Hagen.



Veel vrijwilligers waren in touw om ervoor te zorgen dat de activiteiten gedaan konden én ze zorgden er bovendien voor dat de oefeningen veilig – lees: coronaproof – werden afgewerkt.



Maar dat is nog niet alles, want organiseerde Longa’59 voor alle inwoners van Lichtenvoorde een QR-bewegingsroute in het Wentholtpark. ,,Op meerdere plekken in het park stond een bord met een QR-code. Deze moest je scannen. Daarna deed een speelster van het eerste vrouwenteam de oefening op video voor en kon je die uitvoeren. Het parcours liep over alle natuurlijke elementen van het park. Dat was een uitdaging.”