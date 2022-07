Voor Lizzy Sluis is de Zwarte Cross onlosmakelijk verbonden met haar overleden dochter Eline: ‘Haar as is uitgestrooid bij het festivalterrein’

De Zwarte Cross staat weer voor de deur en dat is elk jaar weer een emotionele tijd voor Lizzy. Niet dat ze er tegenop ziet, maar het doet iets met haar. ,,De Zwarte Cross maakt een apart gevoel los en dat zal altijd wel zo blijven”, vertelt ze thuis aan de keukentafel in Lievelde, in de ‘achtertuin’ van de Zwarte Cross.



Dat heeft alles te maken met haar dochter Eline, die in 2017 overleed aan kanker. 32 jaar jong nog maar.



Lizzy is zelf vaak op de Zwarte Cross geweest. Ze probeert er nog steeds elk jaar heen te gaan. Vooral op de reggaeweide voelt ze de verbinding met haar dochter Eline. ,,Die relaxte klanken en de hippiesfeer pasten bij haar. Elines motto was: Life is better on flip flops (het leven is beter op teenslippers, red.). Dat voel je daar.”