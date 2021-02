Vrachtwagenchauffeur gewond bij botsing op N18

Na de allerlaat­ste eredienst in Vragender -vanavond digitaal te volgen- wordt de godslamp gedoofd

2 februari VRAGENDER/ BREDEVOORT/ AALTEN - De katholieke St. Ludger en St. Paulus Parochie in de oostelijke Achterhoek neemt het komende jaar afscheid van drie kerkgebouwen. Dinsdagavond is de laatste mis in de Antonius van Paduakerk in Vragender.