Vrouw (54) valt van steiger bij bouw corsowagen Lichtenvoorde

Daar verblijft zij zaterdag nog, laat voorzitter Herman ter Haar van stichting Bloemencorso Lichtenvoorde weten. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Haar exacte verwondingen weet ik niet, ik ben geen medicus, maar in ieder geval is er geen sprake van blijvende schade”, zegt hij.



Het ging vrijdagavond mis bij de bouw van de wagen voor corsogroep Harbers-Paul. De vrouw had een stoel op de steiger gezet en was daar op gaat zitten, maar één van de poten verschoof waardoor zij van de steiger viel. De andere bouwers schrokken zich rot, zegt Ter Haar. ,,Maar de vrouw riep meteen: ‘Denk erom dat alles gewoon moet doorgaan!’. Vervolgens is ze naar het ziekenhuis gebracht.”