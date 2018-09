Vrouw vliegt met haar auto in een sloot in Lichtenvoorde

Gewonde bij botsing tussen twee auto's in Harreveld

17 september HARREVELD - Bij een ongeval tussen twee auto's op de kruising van de Kroosdijk met de Schurinkweg in Harreveld is maandagochtend een gewonde gevallen. De auto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing en kwamen in de sloot tot stilstand.