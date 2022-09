Vuilnisman twijfelt niet en dumpt afval op straat in Groenlo

Arrestatie­team viel met ketting­zaag huis van man binnen en nam hem mee: onterecht, blijkt nu

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdag een man uit zijn woning gehaald in Lichtenvoorde. De man werd verdacht van illegaal wapenbezit. Onterecht, zo bleek later, want er werd geen illegaal wapen gevonden. De man is daarop nog dezelfde avond weer vrijgelaten.

24 augustus