Waslijst aan bezwaren tegen bouw mestvergister in Groenlo

Actie om verkeers­cha­os Groenlo voor te zijn: ‘Kruising is totaal onoverzich­te­lijk’

6:59 GROENLO - Weren van vrachtauto's, een alternatieve fietsroute en verkeersregelaars wordt de kruising in de Winterswijkseweg in Groenlo in de ochtend- en avondspits veiliger gemaakt. Die aanpak gaat meteen na de kerstvakantie in.