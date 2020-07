Wat een drukte in 2019, maar zo ligt het muisstille Zwarte Cross-terrein erbij in 2020

Column Rocco Ostermann Zwarte Cross column van Rocco Ostermann: ‘Jullie kunnen het!’

17 juli Afgelopen nacht droomde ik dat er een enorm lang lint met vrolijke mensen door Nederland liep met Tante Rikie voorop. In wat haar afscheidsjubeljaar had moeten worden had ze haar hele achterban opgeroepen de Zwarte Cross-avondvierdaagse met haar te lopen, netjes op anderhalve meter afstand van elkaar.