Wéér bezoek van dierenactivisten, dat vreet aan konijnenfokker Henk Oonk: ‘Ik trilde helemaal’

Het eerste signaal dat dierenactivisten het op zijn bedrijf hadden voorzien merkte Oonk twee jaar geleden. Hun dochter zag op zondagochtend iemand achter de boerderij lopen, de capuchon over het hoofd getrokken om onherkenbaar te blijven. Die werd weggejaagd.



Dit voorjaar kreeg hij van een buurman een appje: vlakbij was een auto gezien, ’s nachts. ,,Nu zijn wij aan de beurt, dacht ik toen.”



Dat klopte. Hij zag de dag erna in de stal geen sporen van inbraak, maar wel drie dode konijnen. ,,Die hadden zich overstrekt, van schrik.”



Het was gelukt om binnen te komen. Braaksporen waren er niet. ,,Maar we konden ze volgen via voetsporen.”



