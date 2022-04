Wéér een Edison voor Suzan en Freek dankzij album met ‘opbeurende pophits en lieflijke luisterliedjes’

Het is de tweede keer dat het koppel in de muziek én de liefde een Edison wint. Eerder sleepten Suzan Stortelder (Zieuwent, 1992) en Freek Rikkerink (Harreveld, 1993) de prestigieuze muziekprijs in 2020 binnen in de categorie ‘Nederlandstalig’, met hun debuutalbum Gedeeld Door Ons. Nu winnen ze het bronzen beeld in de categorie ‘Album’ met opvolger Dromen In Kleur, dat vorig jaar is uitgekomen.



We spreken Freek Rikkerink over het nieuwste succes.