Wereldrecord voor boogschutters Pascal en Mike

Barcelona gedroomde winnaar Mar­veld-toer­nooi

18:21 GROENLO - De geslaagde 30ste editie van het Marveld-toernooi voor spelers tot 15 jaar heeft een fraaie winnaar gekregen: Barcelona was zondag in de finale in Groenlo met 2-0 te sterk voor PSV. De Spanjaarden scoorden zowel voor als na de pauze in de eindstrijd, die werd geleid door arbiter Dennis Higler.