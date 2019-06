Wie helpt Darian, een verkrachter van 15 jaar?

Voldoende animo voor glasvezel in kernen van Aalten en Oost Gelre

5 juni AALTEN – Ook in de kleine kernen in de gemeenten Aalten en Oost Gelre wordt glasvezel aangelegd. Woensdagochtend maakte Glasvezel Buitenaf bekend dat gemiddeld 58 procent van de in totaal 2300 adressen in de dorpen een aansluiting op het netwerk wil.