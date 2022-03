Wolf houdt zich op in grensgebied van de Achterhoek

Dat meldt de Stadt Vreden. Waarschijnlijk gaat het om een jonge wolf, van nog geen twee jaar, die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het dezelfde wolf als die eerder deze week is gezien en gefilmd in Haaksbergen, de Twentse plaats die op de grens met de Achterhoek ligt.



Het is niet de eerste keer dat er een wolf in deze regio wordt gezien. Zo trok eind 2017 de Duitse wolvin Naya door de Achterhoek, tijdens de kerstdagen was het dier hier. En in het voorjaar van 2020 sloeg Wolf Billy toe in Vorden en Ruurlo, waar hij verschillende schapen doodbeet.