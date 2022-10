Wonen in de kerk in Vragender: ‘De klokken blijven hangen, maar ze luiden niet meer elk uur’

Koster en vrijwillig­ster verdrietig over sluiting kerk in Vragender: ‘Wat ga ik nu op maandag doen?’

VRAGENDER – Het is even slikken voor de pakweg 970 leden van de Sint Antonius van Padua Parochie in Vragender. Dinsdagavond had de laatste dienst plaats in de plaatselijke kerk. Met de nodige plichtplegingen is de in 1871 geopende en in de jaren 50 goeddeels herbouwde kerk aan de goddelijke eredienst onttrokken.

2 februari