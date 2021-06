Woningmarkt compleet overspannen: ‘Wij bieden ons huis daarom te ruil aan’

Investeer­ders kopen massaal woningen in binnenstad: ‘Starters geen schijn van kans’

26 mei Starters op de woningmarkt in Amersfoort hebben te maken met keiharde concurrentie van beleggers. In 2020 kochten zij 39 procent van alle woningen die te koop stonden in de binnenstad. Ook in de omringende wijken hebben jonge woningkopers vaak het nakijken.