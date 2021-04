Wordt Grolsch op de Zwarte Cross ingeruild voor Engels bier nu de Feestfabriek in Britse handen is?

video Zwarte Cross wil uitbreiden naar het buitenland: ‘Daar zien wij zeker mogelijkhe­den voor’

31 maart HENGELO/ LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross gaat proberen internationaal voet aan de grond te krijgen, nu festivalbedrijf Superstruct een meerderheidsaandeel heeft genomen in de Feestfabriek. ,,Voor de toekomst zien wij zeker mogelijkheden om in één of meerdere landen het Zwarte Cross-concept uit te rollen”, zegt Gijs Jolink, mede-directeur van de Feestfabriek.