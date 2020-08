‘Zonnepark Lievelde is er doorheen gejast’, zegt LTO

De roze pechvogels van Zwillbrock: broedsei­zoen alweer mislukt

12 augustus GROENLO/ ZWILLBROCK - Het broedseizoen van de flamingo’s in het Zwillbrocker Venn net over de Duitse grens is voor het derde achtereenvolgende jaar mislukt. De grote waterplas is verdroogd en de vogels zijn gevlogen.