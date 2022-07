Zonnepark Zieuwent weggestemd: ‘Dit getuigt van onbetrouwbaar bestuur’

,,Het past inderdaad binnen de gestelde kaders daar hebben we dan ook geen opmerkingen over”, zei VVD-raadslid Frank Boschker. ,,Toch zijn er bedenkingen. En wel over de netwerkcapaciteit van Liander. Daarom hebben we twijfels over de realiseerbaarheid van het plan”



Een opvallende reden, want die realiseerbaarheid stond helemaal niet ter discussie. Dat werd onder meer door wethouder Jos Hoenderboom aangestipt. ,,Dit voorstel gaat niet over de daadwerkelijke bouwplannen en de aansluiting. Dat komt pas later in het traject aan de orde.”



Desondanks stemde een raadsmeerderheid (9 voor, 11 tegen) het voorstel voor het zonnepark van tafel.