Zoon van Bob Marley, STUK en Han Bennink naar Zwarte Cross

Het bier vloeit ook zonder de optocht: ‘En het bleef langer druk’

6:56 KILDER/ GROENLO - Het regende de laatste anderhalve week afgelastingen van carnavalsoptochten in de regio, maar er is geen biertje minder door gedronken. Sommige horecaondernemers hadden zelfs voordeel van optochten die niet doorgingen. In plaats van op straat te staan, doken de carnavalisten al snel de kroeg in.