Zwarte Cross in gesprek met boeren over acties rond festival

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross is in overleg met boeren over acties tijdens het evenement. De vrees bestaat dat het festival anders verstoord zal worden door protesterende boeren.

De afgelopen dagen werd door diverse, kleinere actieclubs online opgeroepen om actie te voeren bij de Zwarte Cross. De organisatie geeft aan die berichten te kennen en in overleg te zijn met twee bekendere actieclubs: Agractie en Farmers Defence Force afdeling Achterhoek.

Acties niet op terrein

De insteek vanuit het festival is - zo geeft festivalbaas Ronnie Degen aan - om de acties ‘publieksvriendelijk’ en buiten het terrein te laten verlopen. De Zwarte Cross wil op die voorwaarden meedenken met de boeren. De gesprekken zijn nog gaande, komende dagen wordt duidelijkheid verwacht.



De Zwarte Cross start donderdag voor campinggasten en duurt tot en met maandag. Per dag zijn er zo’n 67.000 mensen op het gigantische terrein, en zijn er 8.000 medewerkers in touw.

‘Begrijp heel goed dat de boeren hun stem laten horen’

De Zwarte Cross - van oudsher een evenement met veel boeren - neemt geen standpunt in in de stikstofdiscussie. ,,We zijn een festival voor iedereen, van links tot rechts, dus we als organisatie zijn we politiek neutraal in deze”, laat festivalbaas Ronnie Degen.



Wat zijn persoonlijke mening dan is? ,,Die is dat ik heel goed begrijp dat de boeren hun stem laten horen”, aldus Degen.

Volledig scherm Ronnie Degen © Ronald Hissink

Gunstige weersvooruitzichten

Voor wat betreft het weer zijn de vooruitzichten gunstig. In eerste instantie zou het kwik temperaturen bereiken van ver boven de 30 graden. Zo warm zal het vermoedelijk niet worden. Op vrijdag en zaterdag is de verwachting nu dat het 22 a 23 graden wordt.



Zondag iets warmer, mogelijk 26 graden. Maar dat zijn geen cijfers waardoor zorgen ontstaan bij de organisatie. ,,Het zwakt iets af en daar zijn we blij mee”, zegt Degen.



,,Dat zijn prima festivaltemperaturen, dat is voor de festivalgangers geen enkel probleem. Maandag en dinsdag wordt het wel echt heet, en dat is voor de ploeg die moet afbreken wel zwaar.” Voor die medewerkers wordt gezorgd dat zij voldoende te drinken krijgen.

Volledig scherm De hoofdingang dit jaar, nog in aanbouw overigens. Donderdag gaat het los in Lichtenvoorde © Joost Dijkgraaf

Pensioen

Tijdens het festival wordt afscheid genomen van festivaldirecteur Tante Rikie (72). De vrouw is al jaren het symbool van het festival. Zondag zwaait het publiek haar uit.



Rikie liet weten ook na haar pensionering het festival te blijven bezoeken, zo lang haar gezondheid het toelaat. Volkszanger Frans Bauer verraste Rikie door haar uit te nodigen om met hem in december in stadion GelreDome op te treden. Ze hebben samen een nummer opgenomen, dat Bauer ook met haar op de Zwarte Cross zingt.

Özcan Akyol gaat voor

Zondagmorgen om 10.15 uur is een gezamenlijke kerkdienst op het hoofdpodium. Daar zal Özcan Akyol te horen zijn, columnist van deze krant en tv-persoonlijkheid. Hij zal de Oecumenische Kerkdienst leiden.

Volledig scherm Tante Rikie op de persdag. © DG