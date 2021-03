Zwarte Cross komt met kleurrijke eigen sneakers na festivalloos jaar door corona

De schoenen zijn gemaakt door Kops Schoenen uit Schaijk, een 50 jaar oud familiebedrijf dat eerder al bijvoorbeeld ‘høkschoenen’ maakte voor Bennie Jolink.



Mede-directeur van de Feestfabriek Ronnie Degen kondigde de komst van de sneakers al eerder aan in deze krant. De verwachtingen zijn hooggespannen, nu er veel tijd een energie is gestoken in de ontwikkeling van de schoenen. Is de eerste serie van 500 paar een succes, dan komen later dit jaar meer modellen sneakers op de markt.



Het gaat dan om canvas sneakers in verschillende kleuren, gemaakt van gerecycled rubber en hennepvezels. Op de achterkant van alle schoenen staat een zelfontworpen, ovalen logo.



Het eerste model is van leer en geschikt voor zowel vrouwen, mannen als kinderen. Verkrijgbare maten zijn 36 tot en met 46. De schoenen kosten 89 euro per paar en zijn vanaf vrijdag 9 april vnaf 11.00 uur te bestellen in de webshop van de Zwarte Cross.