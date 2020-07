Zwarte Cross krijgt amper kaarten terug van door corona afgelast festival

Corona onder controle? Nee: ‘Virus is nog steeds een risico’

6:52 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Wel nieuwe besmettingen met corona in de Achterhoek, maar amper nog ziekenhuisopnames en al weken geen mensen meer die overlijden aan de gevolgen van het virus. Is corona onder controle? Nee, zegt GGD-arts Ashis Brahma. ,,We moeten omarmen dat het virus bestaat én beseffen dat het nog altijd een risico is.”