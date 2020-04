Zwarte Cross mogelijk in afgeslankte vorm vanwege coronavirus

100 hectare tekort

,,We kunnen doorgaan met een hoop maatregelen natuurlijk”, zegt Degen over de Zwarte Cross. ,,Maar als de zogeheten anderhalve meter-samenleving na 1 juni nog van kracht is en iedereen op het festival die afstand moet houden, kom ik 100 hectare tekort. Dat is niet te doen.”

‘Mini Zwarte Cross’

Hoe zo’n ‘mini Zwarte Cross’ er dan uit moet gaan zien, weet Degen niet. ,,Wij hebben als organisatie ook nog heel veel vragen en hebben vooral behoefte aan duidelijkheid van de overheid. Ik heb respect voor hoe ze deze crisis aanpakken, laat dat duidelijk zijn. Maar als het kabinet duidelijkheid geeft voor de periode na 1 juni, weten we in ieder geval waar we aan toe zijn.”



Voorlopig gaan de voorbereidingen voor het festival, dat gepland staat voor 16 tot en met 19 juli, in ieder geval nog gewoon door. ,,Voorlopig is dat business as usual, maar uiteraard houden we er rekening met scenario’s om een hoop extra dingen te doen in verband met corona”, zegt Degen.



Daarbij valt te denken aan extra hygiënische maatregelen, zoals meer plekken om bijvoorbeeld de handen te wassen. ,,Of de entree tot het festivalterrein iets anders in te richten.”



Mañana Mañana in Vorden (18 tot en met 21 juni), ook van de Feestfabriek, werd maandag al afgelast.