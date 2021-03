Zwarte Cross prikkelt met billboards met naakte mensen: ‘Wij gaan voor groepsimmuniteit’

update Marianum start als eerste school in Nederland met thuisonder­wijs via virtual reality: ‘Net een echte school’

11 februari GROENLO / LICHTENVOORDE- Het is een uitkomst tijdens de lockdown. Thuisonderwijs via virtual reality, oftewel les met een grote computerbril. Als eerste school in Nederland is Scholengemeenschap Marianum er mee begonnen in Lichtenvoorde. Als proef, met één klas. Leerlingen en docent zijn enthousiast. ,,Eigenlijk is het net de echte school.”