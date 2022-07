Zwarte Cross-sensatie Orgel Joke moest rekenen op 100 man, maar dat werden er véél meer: ‘Mensen gingen helemaal uit hun bol’

Achterhoek­se huisartsen onder enorme druk: ‘Minder dokters, terwijl meer mensen zorg nodig hebben’

DOETINCHEM/ HENGELO - De druk op huisartsen is enorm in de Achterhoek. Vrijwel zonder uitzondering hebben praktijken hier veel meer patiënten dan de norm voorschrijft. De werklast voor de huisartsen is daardoor enorm.

30 juni