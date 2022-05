Zwarte Cross tóch niet uitverkocht: duizenden nieuwe kaarten voor festival in de verkoop

Het gaat om een paar duizend dagkaarten, voor één van de festivaldagen vrijdag, zaterdag of zondag. Ook komen er enkele honderden campingkaarten te koop, die toegang geven tot de camping en alle vier dagen van het festival op De Schans in Lichtenvoorde.



Een dagkaart voor het festival kost 32,50 euro per stuk, voor een campingkaart betaal je 132,50 euro. Wie een campingkaart wil kopen, moet 18 jaar of ouder zijn. ‘Ben je onder de 18, dan kun je géén campingpolsbandje bemachtigen. Koop dan dus ook géén campingkaart’, aldus de festivalorganisatie.

Tien kaarten per bestelling

De kaarten komen dinsdag 10 mei om 11.00 uur in de verkoop op de site van de Zwarte Cross. Per bestelling zijn tien kaarten te koop, het maakt hierbij niet uit of dit dag- of campingkaarten zijn of een combinatie daarvan.

De Zwarte Cross is van donderdag 14 tot en met zondag 17 juli op festivalterrein De Schans, langs de N18 bij Lichtenvoorde. Het festival is het grootste van Nederland, met 220.000 bezoekers over vier dagen.

De afgelopen twee jaar ging het festijn niet door vanwege corona. De kaarten die mensen hadden gekocht voor de – afgelaste – editie in 2020, zijn dit jaar gewoon geldig.

Enkele van de optredende bands en artiesten zijn Mooi Wark, Danny Vera, dj Promo, Snollebollekes, Boh Foi Toch en Suzan en Freek.