Zwarte Cross wil festival verplaatsen naar september

Reden dat de Zwarte Cross wellicht twee maanden naar achteren wordt geschoven is dat het onzeker blijft of het festival in juli gehouden kan worden. ,,Daarover blijft nog steeds grote twijfel bestaan. Daarom onderzoeken we nu serieus of de verplaatsing naar september mogelijk is. Hopelijk zijn we dan af van coronamaatregelen en is het grootste deel van Nederland gevaccineerd”, zegt Holkenborg.



De Zwarte Cross wordt altijd gehouden in juli in Lichtenvoorde, dit jaar van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli. Afgelopen zomer werd het festival al afgelast als gevolg van corona en een tweede afgelasting op rij zou de Feestfabriek heel slecht uitkomen. ,,Het organiseren van festivals is wat wij doen. Als dat alweer niet kan, is het de vraag hoe lang je dat blijft volhouden als bedrijf”, zegt Holkenborg.



Met de optie om het festival naar september te verplaatsen, kiest de Feestfabriek voor meer relatieve zekerheid dat de Zwarte Cross wél kan doorgaan.