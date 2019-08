Zwarte Crossers ‘meerdere keren’ geconfronteerd met racisme, homofobie en vrouwonvriendelijkheid

De organisatie zegt dat de paar bezoekers die zich slecht gedragen een nare smet op het festival zijn en bovendien een verkeerd beeld geven van de Zwarte Cross en de Achterhoek. ‘Er blijven een paar raddraaiers die denken dat dit kan op de Zwarte Cross en sommigen denken zelfs dat dit er juist bij hoort. Nou, niet dus. (...) De boel slopen, dingen in de fik steken, seksueel onaanvaardbaar gedrag en hufterigheid; doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons’.



Hoeveel mensen precies vrouwonvriendelijk, homofoob of racistisch zijn bejegend is onduidelijk, maar bekend is in ieder geval dat de organisatie excuses heeft gemaakt aan een bezoeker nadat een mede-festivalganger hem ongevraagd zijn geslachtsdeel toonde. Verder is door de organisatie zelf een bord met ‘Allah’s afbakbar’ en een zeil met foto’s van Oompa Loompa’s (oranjekleurige dwergen) verwijderd omdat deze als ‘discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos’ werden ervaren.



Voor de bezoekers die zich wel goed hebben gedragen heeft de Zwarte Cross een groot compliment over: ‘Een groot applaus voor de bezoekers die er wel gewoon een prachtig feest van maken!’.



