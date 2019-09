Zwerfinator Stef ruimt de Achterhoek op: acht volle zakken per weekend

Constant speuren zijn ogen de berm af. Hij focust op een schittering, iets dat glimt. ,,Want dat zegt me dat het plastic of blik is. Een zonnetje, zoals nu, is dan ook perfect weer voor mijn tochten”, zegt Stef Hoitink, fietsend tussen Zelhem en Doetinchem. Als er iets glinstert in de berm knijpt hij krachtig in de remmen.



Het blijkt een plastic omhulsel voor rietjes van drinkpakjes. ,,Ik kan wel zeggen dat ik inmiddels een geoefend oog hebt”, zegt Hoitink met gevoel voor understatement. Het kleine plasticje verdwijnt in de rugtas en de Zieuwentenaar zet zijn fiets weer in beweging.



Hoitink noemt zichzelf de Achterhoekse Zwerfinator. Sinds mei 2018 fietst hij door de regio om zwerfafval te rapen. Elke zaterdag of zondag pakt hij de mountainbike voor een tochtje van tussen de 50 en 60 kilometer door de Achterhoek. En elk weekend weer verzamelt hij acht tot tien volle rugtassen met zwerfafval: lege hamburgerdoosjes, sigarettenpakjes, koffiebekers en zelfs kapotte bezems plukt hij uit de bermen.