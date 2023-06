30-jarig jubileum voor Zwolse kampeerders en Hogenkamp uit Hengelo is schoolhandbalkampioen van Nederland

Commentaar Bescherm kinderen en ouderen beter tegen vieze lucht

Vieze lucht: in Nederland gaat het er vaak over. Maar dan vooral over het grotere stikstofdossier. Dat terwijl grote groepen inwoners van met name steden onbewust ook met een ander, sluimerend probleem te maken hebben: luchtvervuiling als gevolg van verkeer.