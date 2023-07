'Aan vrouwen is nooit gevraagd wat ze vinden van inwisselen vrouwentoiletten voor genderneutrale’

Column Het Monster van Franken­stein en het Monster van Poetin

Interessant dat heel veel mensen precies weten hoe het zit daar in Rusland. Meestal zeggen ze daarbij dat het natuurlijk wel even afwachten is. Ik knik dan deskundig en ja, dat vind ik ook, even afwachten. Ondertussen moet ik nog heel veel lezen en horen om er een beetje verstand van te krijgen.