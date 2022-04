Alle reacties van lezers zijn welkom en in de meeste gevallen schuilt er een kern van waarheid in

We namen de vluchtelingen in huis of onze gemeente zorgde voor onderdak. Niet zelden klonk dat wij Nederlanders ‘dan maar moesten inschikken om onze Oekraïense medemens te helpen’. Of dat we ‘dan maar meer voor onze producten moesten betalen’ omdat de grondstoffen vanwege de oorlog duurder werden. Alles onder het motto: in de Oekraïne is het allemaal veel erger nu, dat offer moeten Nederlanders brengen.