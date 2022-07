Autorisatie van artikelen kan alleen met heldere afspraken vooraf

ontstane situaties Hoeveel democratie kan het klimaat verdragen? Is een dictatuur niet beter eigenlijk?

Hoeveel democratie kan het klimaat verdragen? Ik vond het een interessante, provocerende vraag die donderdagavond bij een debatavond in Nijmegen centraal stond. Zeker nu we ook in de afgelopen weken weer overal extreme weersverschijnselen zagen, met temperaturen tot boven de 50 graden Celsius in India.

6 juni