Brieven van de lezers

Daarom De puzzelpagi­na is een heilig huisje, daar moet je voorzich­tig mee zijn

Soms weet je gewoon zeker dat je als krant onheil over je afroept als je iets verandert. Denk aan de nietjes in de krant (die schrapten we enkele jaren geleden en het regende klachten), stoppen met een columnist (die blijkt dan geliefder dan we dachten) of de bezorging die later komt. Er zijn nu eenmaal een paar heilige huisjes waar je eigenlijk niet aan moet komen.