Confronterende beelden uit Oekraïne: ze vertellen de rauwe oorlogsverhalen, maar er zijn wel grenzen

Gastschrijvers Daar komt ze de trap af

Daar komt ze de trap af. In mijn oude, geruite, flanellen pyjama. Veel te groot, het jasje slonzig half in de broek gestopt, de grote glimmende knopen hangend aan een zijden draadje. Haar haren pieken als een mislukte suikerspin alle kanten op en hoewel het al later is, staan haar onopgemaakte ogen op half zeven.

20 februari