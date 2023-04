De club met lelijke oude mannen

De zorg terugleg­gen in de handen van de overheid? Toch maar liever niet

De huisartsen kunnen smeken tot ze een ons wegen maar de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is niet van plan de zorgverzekeraars terug te fluiten. In de Zembla-aflevering deze week over het huisartseninfarct bleek dat huisartsen zich, net als wij patiënten, grote zorgen maken over het tekort aan collega’s en over de hoge werkdruk.