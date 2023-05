De Dreumelse Oldtimer Tractor Club en dauwtrappen met hemelvaart

Column Ik heb last van omgekeerde fomo: ik ben helemaal niet bang om iets te missen

De broer belt, of ik mee ga naar een feestje. Daarna belt een bevriende dj, of ik meega. Naar hetzelfde feestje: ,,Het is ’s middags! Nu heb je geen excuus om op de bank te blijven zitten.” Maar ik weet nog niet of ik ga.